В "Арсенале" заявили, что газон находится в пригодном состоянии для матча с ЦСКА

В тульском "Арсенале" заявили, что поле находится в пригодном состоянии для проведения матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА. Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин выразил озабоченность состоянием газона в Туле. Встреча на стадионе "Арсенал" должна пройти 2 марта.

- Сегодня газон Центрального стадиона находится в технически пригодном состоянии для проведения матча. Включен подогрев, поле укрыто специальной пленкой, проведены все необходимые агротехнические мероприятия для улучшения его состояния. В начале марта, когда в Туле состоятся матчи чемпионата России и Кубка страны, синоптики обещают небольшой мороз, но на качестве поля это никак не скажется. Проведение матчей не вызывает опасений, - отметили в пресс-службе ПФК "Арсенал". (Александр Рогулев)

У РПЛ претензии к стадиону "Арсенала". Вот как он выглядит прямо сейчас