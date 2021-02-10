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В Аргентине сообщают, что «Ривер Плейт» согласовал аренду Дриусси

20:18
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вернется в «Ривер Плейт» на правах аренды. Срок соглашения будет рассчитан на год, сообщает Tyc Sports.

Также у аргентинского клуба будет опция выкупа игрока за 8,5 миллиона долларов.

Нынешний контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году. Трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля.

24-летний Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году за 15 миллионов евро.

В этом сезоне в РПЛ он провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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