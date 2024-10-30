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Сегодня, 18:42

В «Акроне» ответили на вопрос об участии Дзюбы в матче против «Крыльев Советов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении нападающего Артема Дзюбы.

Ранее издание «ВсеПроСпорт» сообщало, что участие форварда в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» маловероятно.

«У меня пока нет информации о том, что он пропустит игру. Сегодня еще не тот день, когда это определено. Еще есть время до матча. Восстановление идет, но особенно сильно углубляться в детали не хотел бы», — сказал Власов «СЭ».

21 октября в «Акроне» сообщили, что дополнительное медицинское обследование подтвердило у нападающего мышечное повреждение, которое игрок получил в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом». 36-летний Дзюба получил повреждение на 9-й минуте и был заменен.

В нынешнем сезоне Дзюба провел пять матчей в чемпионате России, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Артем Дзюба
ФК Акрон
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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