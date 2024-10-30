В «Акроне» ответили на вопрос об участии Дзюбы в матче против «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении нападающего Артема Дзюбы.

Ранее издание «ВсеПроСпорт» сообщало, что участие форварда в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» маловероятно.

«У меня пока нет информации о том, что он пропустит игру. Сегодня еще не тот день, когда это определено. Еще есть время до матча. Восстановление идет, но особенно сильно углубляться в детали не хотел бы», — сказал Власов «СЭ».

21 октября в «Акроне» сообщили, что дополнительное медицинское обследование подтвердило у нападающего мышечное повреждение, которое игрок получил в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом». 36-летний Дзюба получил повреждение на 9-й минуте и был заменен.

В нынешнем сезоне Дзюба провел пять матчей в чемпионате России, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.