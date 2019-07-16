В Академию имени Коноплева вложат 1 миллиард рублей

Видеоблогер и бывший футболист Евгений Савин рассказал, что Академия футбола имени Юрия Коноплева получит поддержку. По его словам, базу полностью отремонтируют, а поля заменят благодаря инвестициям в размере 1 миллиард рублей.

– Помните мой выпуск про Академию Коноплева? Сегодня партнером Академии и акционером стал частный "Акрон Холдинг", – написал Савин в своем Instagram. – Полностью восстановят и отремонтируют базу, заменят все поля. Говорят об инвестициях в 1 млрд за 5 лет.

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Запомните это фото. Такого больше уже не будет. Опять случайность (как и с "Аланией"), но точно не случайность, что все это благодаря вам и вашему вниманию к этой теме!

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Академия могла тихо умереть, а теперь есть шанс, что в ней воспитают новых дзагоевых, кутеповых, зобниных, ахметовых, крицюков, горбатенко, морозовых и т. д. Вместе – мы меняем футбол, а не… (дальше вы знаете).