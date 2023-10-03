В «Ахмате» оценили работу Ромащенко и назвали задачу клуба

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил работу главного тренера Мирослава Ромащенко, также назвал задачу команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мы считаем, что где-то очки недобрали, как, например, в матче с «Балтикой». Но в целом хорошо, мы довольны качеством игры, но могли набрать больше очков. С оптимизмом смотрим в будущее. Команду Мирослава Ромащенко мы увидим в весенней части чемпионата, когда тренер проведет подготовительный период. Руководство не снимало перед Ромащенко и его коллегами задачу, она осталась такой же — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Задачу никто не снимал», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

После 10 туров «Ахмат» занимает10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.