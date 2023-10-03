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Сегодня, 13:59

В «Ахмате» оценили работу Ромащенко и назвали задачу клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил работу главного тренера Мирослава Ромащенко, также назвал задачу команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мы считаем, что где-то очки недобрали, как, например, в матче с «Балтикой». Но в целом хорошо, мы довольны качеством игры, но могли набрать больше очков. С оптимизмом смотрим в будущее. Команду Мирослава Ромащенко мы увидим в весенней части чемпионата, когда тренер проведет подготовительный период. Руководство не снимало перед Ромащенко и его коллегами задачу, она осталась такой же — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Задачу никто не снимал», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

После 10 туров «Ахмат» занимает10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-akhmate-ocenili-rabotu-romashenko-i-nazvali-zadachu-kluba-290962/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
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Сочи – Зенит
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Балтика – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
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