Ивица назвал Карвальо лучшим игроком ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Ивица Олич назвал своего самого талантливого одноклубника по армейскому клубу.

«Когда играл в ЦСКА, самым лучшим игроком у нас был Даниэл Карвальо. Как только он пришел в команду, сразу было видно — качественный футболист. Даниэл сразу стал одним из лучших игроков ЦСКА. Может быть, он не сделал такую карьеру, как я, потому что часто травмировался. Возможно, он играл бы дольше на высоком уровне. Когда впервые его увидел, подумал: Карвальо должен играть в лучшем клубе мира», — приводит слова Олича Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. Всего за московский клуб он провел 140 матчей, забил 26 мячей и отдал 45 результативных передач.