В «Ахмате» назвали выступление в прошедшем чемпионате России неудачным

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в прошедшем сезоне РПЛ.

«Для себя считаю сезон неудачным. Была нервотрепка из-за серии неудачных игр. В конце смогли собраться, выправить ситуацию. Команда выдала серию из пяти побед подряд. Но в целом лично я считаю итоги чемпионата России неудачным», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» по итогам сезона-2023/24 занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.