Осинькин: «Пять лет у руля «Крыльев» главные в моей жизни»

Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что пять лет работы в самарском клубе были наиболее значимыми в его карьере.

«Самарская земля — это земля, где уже много времени я провел из моей сознательной жизни. Это пик моей спортивной карьеры, конечно, такое не забудется никогда. Эти пять лет — определенный венец.

Благодарю клуб за возможность реализовать свои планы. Болельщики всегда были с нами, помогали нам в трудные моменты. Мы не изменяли себе, своему стилю и следовали своим принципам, своей игре.

Для меня это пять самых важных лет в спортивной биографии. От всего тренерского штаба спасибо всем, кто нам помогал в работе, в формировании команды», — цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

59-летний Осинькин руководил командой с июля 2020 года. По итогам сезона-2024/25 команда заняла десятое место в таблице РПЛ.