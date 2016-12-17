В 2016 году клубы РФПЛ заплатили 16,8 миллиона рублей штрафов

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что клубы премьер-лиги в 2016 году выплатили штрафов на сумму более 17 миллионов рублей. По его словам, полученные средства направляют на развитие детско-юношеского футбола, подготовку стюардов и работу с болельщиками.

- КДК определяет размеры штрафов, которые в соответствии с новой редакцией Дисциплинарного регламента РФС могут быть направлены исключительно по трем направлениям, - цитирует официальный сайт РФС Григорьянца. - Это развитие детско-юношеского футбола, подготовка контролеров-распорядителей и мероприятия по работе с болельщиками.

- Как можно узнать, куда именно направляются полученные штрафы? Сколько всего штрафов заплатили клубы в уходящем году?

- На официальном сайте РФС по окончании I квартала каждого нового года публикуется информация о целевом расходовании средств, собранных за предыдущий год, что обеспечивает прозрачность. Штрафы для клубов РФПЛ в 2016 году составили 16 860 000 рублей, ФНЛ – 4 043 000 рублей, ПФЛ – 3 847 000 рублей, АМФР – 3 169 000 рублей.