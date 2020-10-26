РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Успокойтесь и не выдумывайте». Никита Медведев опроверг слухи, что он заболел коронавирусом

12:53
Никита Медведев. Фото AFP
Никита Медведев. Фото AFP
Теги:

Голкипер «Рубина» Никита Медведев опроверг разговоры о том, что он заболел коронавирусом.

Ранее появилась информация, что игрок не попал в заявку на гостевой матч 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2) не из-за микроповреждения, а именно из-за сомнительного теста на COVID

«Ребята, пожалуйста, успокойтесь и не выдумывайте, что у нашей семьи коронавирус. Мы здоровы и полны сил. Так что все у нас хорошо», — сказал Медведев на видео, которое появилось в Instagram его жены.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир