«Успокойтесь и не выдумывайте». Никита Медведев опроверг слухи, что он заболел коронавирусом

Голкипер «Рубина» Никита Медведев опроверг разговоры о том, что он заболел коронавирусом.

Ранее появилась информация, что игрок не попал в заявку на гостевой матч 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2) не из-за микроповреждения, а именно из-за сомнительного теста на COVID

«Ребята, пожалуйста, успокойтесь и не выдумывайте, что у нашей семьи коронавирус. Мы здоровы и полны сил. Так что все у нас хорошо», — сказал Медведев на видео, которое появилось в Instagram его жены.