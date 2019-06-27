"Урал" заключил контракт с Шаболиным

Полузащитник "Носты" Артем Шаболин перешел в "Урал".

С 18-летним футболистом заключен долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба​.

В ближайшее время Шаболин присоединится к команде на сборе в Словении. Игрок будет внесен в заявку для участия в матчах премьер-лиги и ПФЛ.

​В сезоне 2018/19 хавбек провел за "Носту" 16 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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