«Урал» ставит задачу играть в еврокубках. В клубе планируют увеличить бюджет

Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский заявил, что задача клуба — попадание в еврокубки.

— Стоит задача — играть в Еврокубках. Это реально, — приводит пресс-служба «Урала» слова Пумпянского. — Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков. Да, сегодняшний бюджет не позволяет говорить о топовых задачах. Если удастся увеличь его в полтора-два раза, будет уже успех. Мы стремимся к большему. Надеюсь, что вместе с губернатором сможем привлекать разных инвесторов. Для этого нужно, чтобы клуб был интересным проектом.

Д.П.: Стоит задача — играть в Еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков. — ФК Урал (@FCURAL) September 12, 2020