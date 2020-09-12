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«Урал» ставит задачу играть в еврокубках. В клубе планируют увеличить бюджет

09:41

Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский заявил, что задача клуба — попадание в еврокубки.

— Стоит задача — играть в Еврокубках. Это реально, — приводит пресс-служба «Урала» слова Пумпянского. — Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков. Да, сегодняшний бюджет не позволяет говорить о топовых задачах. Если удастся увеличь его в полтора-два раза, будет уже успех. Мы стремимся к большему. Надеюсь, что вместе с губернатором сможем привлекать разных инвесторов. Для этого нужно, чтобы клуб был интересным проектом.

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