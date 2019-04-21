"Урал" - "Рубин": Егорычев забил на 12-й секунде встречи

"Урал" вышел вперед в мачте 24-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 12-й секунде гол забил полузащитник Андрей Егорычев. Он подхватил отскок от защитника в тридцати метрах по центру ворот и вторым касанием отправил его в "девятку".

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