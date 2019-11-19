«Урал» проиграл в товарищеском матче команде из Кипра

Эх! Насыров в концовке встречи не использует выгодный момент! Чуть-чуть не хватило точности нашему игроку ?

Гол, пропущенный в первом тайме так и остаётся единственным в матче. Терпим минимальное поражение.#ЭносисУрал 1-0