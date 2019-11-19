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«Урал» проиграл в товарищеском матче команде из Кипра

18:24
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«Урал» завершил игровую программу учебно-тренировочного сбора на Кипре. Команда сыграла с местным клубом «Эносис» из города Паралимни. Киприоты победили с минимальным счетом — 1:0.

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