«Урал» проиграл в товарищеском матче команде из Кипра
18:24
«Урал» завершил игровую программу учебно-тренировочного сбора на Кипре. Команда сыграла с местным клубом «Эносис» из города Паралимни. Киприоты победили с минимальным счетом — 1:0.
Эх! Насыров в концовке встречи не использует выгодный момент! Чуть-чуть не хватило точности нашему игроку ?— ФК Урал (@FCURAL) November 19, 2019
Гол, пропущенный в первом тайме так и остаётся единственным в матче. Терпим минимальное поражение.#ЭносисУрал 1-0
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