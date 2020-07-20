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«Урал» присматривается к Юрану

15:08
Сергей Юран. Фото ФК «Химки»
Сергей Юран. Фото ФК «Химки»
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Сегодня,20 июля, «Урал» официально подтвердил отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова. Причина — неудачные результаты, в том числе и поражение от «Химок» в полуфинале Кубка России (1:3).

Вчера президент клуба Григорий Иванов сообщил «СЭ», что к игре 30-го тура с «Локомотивом» команду будет готовить Юрий Матвеев. Не исключено, что именно этот специалист в дальнейшем возглавит «Урал» на постоянной основе. Однако, по нашим данным, клуб прорабатывает и другие варианты. В частности, рассматривается кандидатура рулевого «Химок» Сергея Юрана.

До сих не ясно, будет ли подмосковный клуб в следующем сезоне играть в премьер-лиге. По всей видимости, официальная информация появится в ближайшие часы.

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