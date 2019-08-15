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«Урал» подарил бессрочные абонементы экипажу, спасшему людей при аварийной посадке

15 августа 2019, 15:56
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«Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа самолета А321, предотвратившим гибель людей при аварийной посадке в Московской области.

— Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера «Уральские авиалинии», — написал уральский клуб в Twitter. — Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала». Волнения и драйва вам только на стадионе!

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сегодня выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

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