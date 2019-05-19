"Урал" – "Локомотив": за что удален Страндберг?

В середине второго тайма матча 29-го тура чемпионата России "Урал" – "Локомотив" (2:2) арбитр Владимир Москалев удалил защитника хозяев Страндберга, показав ему в течение менее двух минут две желтые карточки.

Первую футболист получил на 64-й минуте перед тем, как "Локомотив" выполнил 11-метровый удар. Судя по всему, предупреждение вынесено за неспортивное поведение – Страндберг что-то сказал Москалеву. Тот отреагировал желтой карточкой.

Второй раз рефери прибег к дисциплинарной санкции в самом начале 66-й минуте – после единоборства Страндберга со Смоловым. Судья решил, что защитник "Урала" сыграл грубо, ударив соперника рукой.

На мой взгляд, это решение ошибочно – арбитр неправильно оценил степень фола. Возможно, он вынес вердикт, все еще находясь под впечатлением от первого эпизода. (Александр Бобров)​

Страдберг показал жест о предвзятости арбитра после удаления. Видео

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