"Урал" хочет арендовать Александра Ломовицкого

Как стало известно "СЭ", клуб из Екатеринбурга хотел бы взять в аренду до конца сезона 21-летнего полузащитника "Спартака" Александра Ломовицкого.

После ухода 28-летнего Марко Араторе уральцы испытывают определенные проблемы с фланговыми хавбеками и видят в спартаковце один из вариантов решения вопроса.

При этом москвичи пока не определились стоит ли расставаться с Ломовицким.

Напомним, что футболист вышел в основе красно-белых в матче первого тура с "Сочи" (1:0).

Ломовицкий провел в основной команде "Спартака" 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Кроме того, "Урал" рассматривает несколько кандидатур на позицию центрального защитника. (Вячеслав Короткин)