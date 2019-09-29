ЦСКА увеличил преимущество в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

На 57-й минуте встречи защитник армейцев Мариу Фернандес сделал прострел справа, а Арнор Сигурдссон отправил мяч мимо Олега Баклова.

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