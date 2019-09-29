«Урал» — ЦСКА: Сигурдссон увеличил преимущество гостей
12:45
ЦСКА увеличил преимущество в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).
На 57-й минуте встречи защитник армейцев Мариу Фернандес сделал прострел справа, а Арнор Сигурдссон отправил мяч мимо Олега Баклова.
?? Свой второй гол в текущем розыгрыше чемпионата забивает Арнор Сигурдссон.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
? #УралЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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