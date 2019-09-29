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«Урал» — ЦСКА: Сигурдссон увеличил преимущество гостей

12:45
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ЦСКА увеличил преимущество в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

На 57-й минуте встречи защитник армейцев Мариу Фернандес сделал прострел справа, а Арнор Сигурдссон отправил мяч мимо Олега Баклова.

Урал — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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