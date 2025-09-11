Защитник «Марселя» Гарсия может перейти в «Спартак» зимой, если будет нужен клубу

Пол Боллендорфф, агент защитника «Марселя» Улиссеса Гарсии, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Сейчас слишком поздно, чтобы завершить трансфер. Зимой, если «Спартаку» еще будет нужен футболист, возможно будет сделать переход», — сказал Боллендорфф «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу и спортивному директору Франсису Кахигао интересна кандидатура Гарсии.

Позднее представители 29-летнего швейцарского защитника заявили Metaratings, что работали над переходом игрока в «Спартак», но уже не успеют закрыть сделку.

Гарсия выступает за «Марсель» с января 2024 года. На счету игрока 2 гола и 3 результативных передачи в 39 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.