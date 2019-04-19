Управляющий директор кафе сообщил суду подробности конфликта компании Кокорина и Мамаева с Паком

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская Дмитрий Грачев выступил в Пресненском суде Москвы во время слушания по существу.

Отвечая на вопросы прокурора, он рассказал о подробностях конфликта компании игроков с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Я стал собираться, мне нужно было уйти, – сказал свидетель о моменте начале конфликта. – У нас в офисе была включена камера с этого зала. Я застегнул куртку, смотрю: какая-то потасовка. Сказал менеджеру разнимать. Снял куртку, тоже пошел. Я понимал, что претензии между собой, какие-то мужики выясняют отношения. Подошел, стал разнимать, держать.

– Кого?

– Я держал одного парня, но здесь его нет. Он в черное одет. Говорил: успокойтесь, что здесь происходит. Сзади меня стоял Пак.

– Успокоились ли они с первого раза или нет?

– Они не пошли и не сели за свой стол.

– Вы понимаете мой вопрос? Я понимаю, что вы хотите говорить обо всем, но ни о чем. – между прокурором и свидетелем начинается выяснение отношений. – С чего вы взяли, что нужно держать?

– Не раз в своей жизни разнимал. Мужчинам свойственно выяснять отношения.

– Это норма в вашем кафе?

– Выяснять отношения? Это не норма. Это вообще не норма.

– Дальше?

– Они говорили что-то друг другу. Потому подошли еще люди в пиджаках. Было много слов. Моя задача, чтобы не было потасовки. Я держал одного.

– А что он делал?

– Что-то говорил Паку. Что за свои слова надо отвечать. Что-то такое. Там толпа была, все были в этом зале. Не только они, с Паком тоже стояли люди. Вокруг был мой персонал, менеджер и так далее.

– Вы просили успокоиться?

– Да, я говорил идите выяснять отношения на улице.

– Какая реакция?

– Ой, какая реакция… Не знаю. Они что-то хотели выяснить. Я их разнимал.

– Они успокоились сразу?

– Нет, они не сели, не продолжили завтракать.

– Я хочу услышать ответ! А то вы много и ни о чем говорите.

– Судя по всему, нет.

– Как долго продолжалось?

– Минут 10-15.

– Правильно ли понимаю, что А.Кокорина вы узнали?

– Правильно.

– Он посещал ваше кафе?

– Да. Пару раз я его точно видел.

– Вы уверены, что слова, произнесенные Паку, заявил не А.Кокорин?

– Я держал другого парня, и говорил именно он. Там все ругались, громко разговаривали. Я не обращал кто конкретно.

– Угрозы были?

– Я не слышал.

– Что делал Пак?

– Находился за спиной, я не видел, что он делал.

– От Пака слышали угрозы? Брань?

– Не разбирал, что там говорили. Я уже сказал, что я четко услышал.

– Дальше что? Гайсин вам знаком?

– Теперь знаком, да.

– В то утро вы видели его?

– Нет. Я не видел как кто-то заходил вообще.

– Дальше-то что?

– Я там нахожусь. Держу парня. Ну как обычно в драках происходит?

– Я не знаю.

– Но кто-то что-то хотел сказать. Я просил выйти из ресторана.

– На допросе вы говорили, что никто никого не бил. А сейчас сказали – драка. Так что было?

– Было скорее выяснение отношений. У меня в жизни такие были ситуации, для меня драка и выяснение отношений не новость. Может, я хотел предотвратить драку, думал, что сейчас она начнется. Давайте это так и запишем.

– Агрессию по отношению к Паку выражали?

– Я не видел.

– Зачем вы держите, если не видите агрессию?

– Была словесная перепалка. Сколько я видел драк, так они обычно и начинаются.

– Агрессия была? Почему вы держали-то?

– Да не было. Просто люблю держать. (Общий смех в зале.)

– Дальше?

– Громко поговорили, разошлись. Оплатили счет и ушли.

– Сколько было посетителей?

– Я не считал. Был в дальней части зала, там, может, человек 10 было, не могу сказать. Могу только предполагать. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!