Умяров оценил свои шансы сыграть против ЦСКА в Кубке

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» рассказал о своем состоянии.

Игрок получил повреждение и был заменен по ходу первого тайма.

«Думаю, матч с ЦСКА в Кубке будет главным в оставшейся части сезона. Скорее так, чем нет.

Успеваю ли восстановиться к дерби? Шанс есть всегда. Надеюсь, большое количество травм в команде — это просто совпадение, а не тенденция. Надеюсь, все остальные здоровы и будут готовиться к дерби», — заявил Умяров.

Следующий матч «Спартак» проведет в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА. Игра пройдет 20 апреля.