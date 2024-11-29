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Рахмоналиев: «Рубин» за счет самоотдачи и организации игры способен на равных биться с любым соперником»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев уверен, что его команда даст бой ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.

«Уверен, что мы дадим бой ЦСКА. Мы уже не раз в этом сезоне показали, что за счет самоотдачи и организации игры способны на равных биться с любым соперником. Считаю, что и в кубковом матче выглядели не хуже ЦСКА. Просто из-за большого количества отдельных ошибок позволили ему повести в счете 3:0 в первом тайме и уже не смогли отыграть это отставание. Но не сомневаюсь, что тренерский штаб и команда проанализируют эти ошибки и в ближайшем матче мы не повторим их», — цитируют «Известия» Рахмоналиева.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится в субботу, 30 ноября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1798594/aleksei-fomin/gonka-za-liderom-otberet-li-spartak-ocki-u-krasnodara
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ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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