Рахмоналиев: «Рубин» за счет самоотдачи и организации игры способен на равных биться с любым соперником»

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев уверен, что его команда даст бой ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.

«Уверен, что мы дадим бой ЦСКА. Мы уже не раз в этом сезоне показали, что за счет самоотдачи и организации игры способны на равных биться с любым соперником. Считаю, что и в кубковом матче выглядели не хуже ЦСКА. Просто из-за большого количества отдельных ошибок позволили ему повести в счете 3:0 в первом тайме и уже не смогли отыграть это отставание. Но не сомневаюсь, что тренерский штаб и команда проанализируют эти ошибки и в ближайшем матче мы не повторим их», — цитируют «Известия» Рахмоналиева.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится в субботу, 30 ноября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.