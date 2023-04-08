Уилкшир заявил о готовности стать главным тренером «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил «СЭ» о готовности стать главным тренером бело-голубых.

«Я готов, очень жду возвращения в «Динамо». В качестве главного тренера? Конечно! Последние пять лет я был тренером, в частности недавно стал ассистентом в сборной Австралии. В моем сердце две команды. Это «Динамо» и сборная Австралии. Они моя любовь, мое сердце и моя душа», — сказал Уилкшир «СЭ».

Люк Уилкшир выступал за «Динамо» с августа 2008 года по июль 2014 года и с августа 2016 года по июль 2017 года.

С февраля 2023 года 41-летний Уилкшир является ассистентом главного тренера молодежной сборной Австралии.