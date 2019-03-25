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Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

28 ноября 2018. Москва. Тверской районный суд. Заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
28 ноября 2018. Москва. Тверской районный суд. Заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уголовное дело в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд.

– Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении А. Кокорина и П. Мамаева, а также двоих соучастников, по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ", – приводит пресс-служба МВД России слова Волк.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, Кокорин вместе Мамаевым находится под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

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