«Угадай, кто это». Аршавин показал фото человека в маске свиньи и форме «Зенита»
20:26
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал новую сторис в своем Instagram. 38-летний российский экс-футболист сфотографировал человека в маске свиньи, костюме сборной России и футболке сине-бело-голубых.
«Угадай, кто это?!» — подписал фото Аршавин.
Владимир Быстров выступал за «Зенит» и «Спартак». В составе сборной России вместе с Аршавиным он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.
Кейс от Андрея Аршавина pic.twitter.com/x2UAsbODs5— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 25, 2020