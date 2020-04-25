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«Угадай, кто это». Аршавин показал фото человека в маске свиньи и форме «Зенита»

20:26
Андрей Аршавин и Владимир Быстров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Аршавин и Владимир Быстров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал новую сторис в своем Instagram. 38-летний российский экс-футболист сфотографировал человека в маске свиньи, костюме сборной России и футболке сине-бело-голубых.

«Угадай, кто это?!» — подписал фото Аршавин.

Владимир Быстров выступал за «Зенит» и «Спартак». В составе сборной России вместе с Аршавиным он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

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