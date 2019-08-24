Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил гол в компенсированное время матча 7-го тура РПЛ против «Уфы», но главный арбитр встречи Сергей Иванов не засчитал взятие ворот из-за нарушения правил.

Вратарь «Уфы» Александр Беленов не смог удержать мяч, получив ногой от форварда «Зенита» Сердара Азмуна по голове. Оздоев добил, но гол не был засчитан.

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