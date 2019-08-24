«Уфа» — «Зенит»: гости забили в концовке встречи, но гол отменили из-за нарушения правил
18:25
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил гол в компенсированное время матча 7-го тура РПЛ против «Уфы», но главный арбитр встречи Сергей Иванов не засчитал взятие ворот из-за нарушения правил.
Вратарь «Уфы» Александр Беленов не смог удержать мяч, получив ногой от форварда «Зенита» Сердара Азмуна по голове. Оздоев добил, но гол не был засчитан.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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