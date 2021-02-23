В Турции сообщают, что «Краснодар» договорился о трансфере нападающего «Хатайспора»

Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза станет игроком «Краснодара», утверждает FutbolArena.

Российский клуб договорился о трансфере 24-летнего форварда. Сумма сделки составит 8 миллионов евро (плюс возможные бонусы). Также «Хатайспор» получит процент от следующей продажи игроки.

Отметим, что трансфер будет оформлен после окончания нынешнего сезона.

В этом сезоне Бупендза сыграл в составе «Хатайспора» в чемпионате Турции 23 матча и забил 18 мячей. Он является лучшим бомбардиром первенства.

В «Хатайспор» Бупендза перешел минувшим летом на правах свободного агента из «Бордо». В составе сборной Габона он сыграл 15 матчей и забил 3 мяча.