В Турции сообщают, что «Краснодар» договорился о трансфере нападающего «Хатайспора»
16:32
Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза станет игроком «Краснодара», утверждает FutbolArena.
Российский клуб договорился о трансфере 24-летнего форварда. Сумма сделки составит 8 миллионов евро (плюс возможные бонусы). Также «Хатайспор» получит процент от следующей продажи игроки.
Отметим, что трансфер будет оформлен после окончания нынешнего сезона.
В этом сезоне Бупендза сыграл в составе «Хатайспора» в чемпионате Турции 23 матча и забил 18 мячей. Он является лучшим бомбардиром первенства.
В «Хатайспор» Бупендза перешел минувшим летом на правах свободного агента из «Бордо». В составе сборной Габона он сыграл 15 матчей и забил 3 мяча.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю