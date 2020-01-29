«Уфа» выдвинула Прядкина на пост главы РПЛ

«Уфа» выдвинула Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги на предстоящих выборах. Прядкин — действующий президент РПЛ. 16 января представители клубов РПЛ единогласно переизбрали его главой организации. РФС признал выборы недействительным, поскольку они прошли с нарушением процедуры. Прием заявок от кандидатов на участие в новых выборах завершится 4 февраля.

— Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены, — цитирует ТАСС гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова. — Как считал Российский футбольный союз, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент.