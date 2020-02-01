«Уфа» в товарищеском матче победила клуб из Латвии — «Лиепая». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу уифмцев.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Лиепая» — 3:0 (1:0)

Голы: Агаларов, 1 (1:0). Емельянов, 64 (2:0). Гиоргобиани, 83 (3:0).

«Уфа»: Шафинский, Аликин, Никитин, Терентьев, Пуцко, Алиев (Демин, 80), Голубев (Емельянов, 46), Фольмер (Поздняков, 70), Тилль, Агаларов (Козлов, 60), Бизяк (Гиоргобиани, 65).

1 февраля.