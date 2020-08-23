РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» требует вернуть Александра Егорова

20:34

Пресс-служба «Уфы» выразила недовольство судейством в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» (0:1). В Twitter клуба опубликована подборка спорных решений арбитра.

«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели?" - говорится в сообщении «Уфы». Также клуб запостил хэштег «Егоров возвращайся», очевидно, намекая на бывшего главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Уфа — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир