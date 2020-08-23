«Уфа» требует вернуть Александра Егорова
20:34
Пресс-служба «Уфы» выразила недовольство судейством в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» (0:1). В Twitter клуба опубликована подборка спорных решений арбитра.
«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели? #УфаРостов pic.twitter.com/ha8JdhdyPM— ФК УФА (@UfaFc) August 23, 2020
«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели?" - говорится в сообщении «Уфы». Также клуб запостил хэштег «Егоров возвращайся», очевидно, намекая на бывшего главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
August 23, 2020