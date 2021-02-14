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«Уфа» сыграла вничью с БАТЭ

18:59
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БАТЭ и «Уфа» сыграли вничью в контрольном матче — 1:1. В составе уфимцев забил форвард Тимур Жамалетдинов. За команду из Борисова отличился бывший футболист «Рубина» Антон Сарока.

Товарищеский матч

БАТЭ (Белоруссия) — «Уфа» (Россия) — 1:1 (0:1)

Голы: Жамалетдинов, 11 (0:1). Сарока, 49 (1:1).

«Уфа», стартовый состав: Беленов, Сухов, Йокич, Морозов, Плиев, Табидзе, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

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