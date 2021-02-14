«Локомотив» обыграл «Ростов», Пабло забил дебютный мяч за московский клуб

«Локомотив» победил «Ростов» в товарищеском матче со счетом 2:1. Счет открыл новичок железнодорожников защитник Паблу. Для 29-летнего бразильца этот мяч стал первым в составе московского клуба.

В середине первого тайма 19-летний хавбек Никита Иосифов сделал счет 2:0. Во втором тайме Данил Глебов забил единственный мяч в составе дончан.

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Ростов» — 2:1 (2:0)

Голы: Паблу, 14 (1:0). Иосифов, 23 (2:0). Глебов, 79 (2:1).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Титков, 70), Чорлука, Рыбус, Паблу, Крыховяк (Сильянов, 46), Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Иосифов (Агеев, 84), Камано.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Алеесами (Рукас, 74), Павловец (Поярков, 74), Хаджикадунич, Еременко, Байрамян (Альмквист, 74), Тугарев (Гигович, 74), Норманн (Полоз, 74), Обухов, Сухомлинов (Глебов, 46).

Предупреждения: Павловец, 34. Хаджикадунич, 81.

14 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».