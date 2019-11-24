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«Уфа» — «Сочи»: стартовые составы команд

10:25
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В матче 17-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Сочи». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Кротов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Круговой, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Полоз, Мостовой, Карапетян.

Запасные: Заболотный, Юрганов, Калугин, Набиуллин, Колдунов, Бахтияров, Заболотный.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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