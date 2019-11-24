«Уфа» — «Сочи»: Полоз открыл счет в матче
11:57
Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы». Он открыл счет в игре.
Полоз вышел один на один с Александром Беленовым и спокойно переиграл вратаря.
? Третий гол Дмитрия Полоза в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019
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