Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы». Он открыл счет в игре.

Полоз вышел один на один с Александром Беленовым и спокойно переиграл вратаря.

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