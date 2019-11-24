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«Уфа» — «Сочи»: Полоз открыл счет в матче

11:57
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Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы». Он открыл счет в игре.

Полоз вышел один на один с Александром Беленовым и спокойно переиграл вратаря.

Уфа — Сочи

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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