"Уфа" снова вырвалась вперед в матче с "Крыльями Советов". Видео

"Уфа" во второй раз вышла вперед по ходу первого тайма матча третьего тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Это произошло за счет автогола от спины защитника самарской команды Владимира Полуяхтова на 33 минуте встречи. Счет в матче: 2:1 в пользу "Уфы".

📹 «Уфа» выходит вперед на 33-й минуте встречи. Мяч от спины Владимира Полуяхтова залетает в ворота гостей.



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