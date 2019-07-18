"Уфа" разрешила "Зениту" и ЦСКА вести переговоры с Круговым

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" подчеркнул, что клуб разрешил 21-летнему защитнику Данилу Круговому вести переговоры с ЦСКА и "Зенитом".

– Говорят, что защитником "Уфы" Данилой Круговым всерьез интересуются "Зенит" и ЦСКА, при этом сам футболист больше склоняется к варианту с армейцами.

– Не сказал бы, что Данила больше склоняется к ЦСКА. Эта тема есть, мы дали клубам разрешение вести переговоры с игроком. Что будет дальше – посмотрим.

– Что с Йонуцем Неделчару? Пару недель назад появлялась информация, что он уйдет в "Рому", одним из претендентов на румынского защитника также называли "Зенит". Потом слухи поутихли. Он может остаться в "Уфе"?

– Переговоры ведутся, мне не хотелось бы педалировать эту тему. Йонуц совсем недавно вернулся с молодежного чемпионата Европы (Румыния дошла до полуфинала турнира, где уступила Германии. – Прим. "СЭ"), на него сейчас обрушилось большое давление. Им интересуются большие клубы, это сложно для молодого футболиста. Что будет, то будет.

– Стоит ли ждать еще новичков?

– Могу назвать количество новичков, на которых мы рассчитываем. Надеемся, что команду пополнят еще 4-5 футболистов, но некоторые игроки нынешнего состава могут уйти.

– То есть, если, например, уйдет Круговой, то будете искать замену?

– Да. Один игрок уходит – другой приходит. (Иван Торопцев)

Защитник "Уфы" Круговой – в ЦСКА или в "Зенит". Трансфер близок