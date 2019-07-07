"Уфа" разгромила "Ваккер" в товарищеском матче

"Уфа" крупно обыграла "Ваккер" в товарищеском матче в рамках австрийского сбора - 9:1.

В составе российского клуба Ловро Бизяк оформил хет-трик, еще по голу забили Вячеслав Кротов, Данила Емельянов, Николай Гиоргобиани, Кэтэлин Карп, Йонуц Неделчару и Андрей Козлов.

Это был заключительный контрольный матч "Уфы" на австрийских сборах.

Товарищеский матч

"Уфа" (Россия) - "Ваккер И" (Австрия) - 9:1 (3:1)

Голы: Кротов, 2 (1:0). Бизяк, 10 (2:0). Бизяк, 37 (3:0). "Ваккер И", 41 (3:1). Емельянов, 46 (4:1). Бизяк, 48 (5:1). Гиоргобиани, 51 (6:1). Карп, 52 (7:1). Неделчару, 73 (8:1). Козлов, 80 - с пенальти (9:1).

"Уфа": Чернов, Йокич, Табидзе, Мохбалиев, Засеев, Фомин, Карп, Емельянов, Гиоргобиани, Кротов, Бизяк.

7 июля. Австрия