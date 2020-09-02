«Уфа» проведет контрольный матч в Аше

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о планах команды во время паузы на матчи сборных.

— Наш третий новичок Сергей Бородин завтра приедет в Уфу, уладим все необходимые дела с документами, — приводит слова Шайбекова официальный Instagram клуба. — С командой первую тренировку он проведет 4 сентября. В этот день мы собираемся на «Нефтянике» и после тренировки выезжаем в Ашу, где проведем небольшой учебно-тренировочный сбор.

Хорошо знакомы с базой в Аше, готовились там к концовке прошлого сезона. 7 сентября планируем провести контрольный матч против местного «Металлурга», лидера третьего дивизиона. Уверен, игра понравится болельщикам и даст нашему тренерскому штабу пищу для размышлений. Затем вернемся в Уфу, и уже на стадионе «Нефтяник» будем готовиться к матчу против «Тамбова».