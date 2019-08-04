"Уфа" поздравила Зинченко с победой в матче за Суперкубок Англии

Официальный Twitter "Уфы" поздравил защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко с победой в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, 5:4 – по пен.).

22-летний Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год.

"Александр Зинченко завоевал шестой трофей в Англии! В Суперкубке Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Ливерпулем" в серии пенальти со счетом 5:4. Экс-футболист "Уфы" Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале, забил четвертый пенальти в серии в ворота Алиссона Беккера!" – написано в Twitter "Уфы".

Александр Зинченко завоевал шестой трофей в Англии!



В Суперкубке Англии «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в серии пенальти со счетом 5:4. Экс-футболист «Уфы» Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале, забил четвертый пенальти в серии в ворота Алиссона Беккера! pic.twitter.com/0P1CVgHCzR — ФК УФА (@UfaFc) August 4, 2019

"Манчестер Сити" по пенальти победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

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