«Уфа» подарила Квяту именную клубную футболку

«Уфа» подарила российскому гонщику «Торо Россо» Даниилу Квяту именную клубную футболку, соответствующим фото уфимский клуб поделился в Twitter.

Отмечается, что «Уфа» пожелала гонщику удачи, а тот, в свою очередь отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба.

Квят готовится стартовать на «Гран-при России», а «Уфа» на выезде сыграет 29 сентября с «Рубином».

ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России!



Российскому пилоту итальянской команды «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа».



Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба pic.twitter.com/18yJfRUn0j — ФК УФА (@UfaFc) September 28, 2019

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