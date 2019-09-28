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«Уфа» подарила Квяту именную клубную футболку

08:40
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«Уфа» подарила российскому гонщику «Торо Россо» Даниилу Квяту именную клубную футболку, соответствующим фото уфимский клуб поделился в Twitter.

Отмечается, что «Уфа» пожелала гонщику удачи, а тот, в свою очередь отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба.

Квят готовится стартовать на «Гран-при России», а «Уфа» на выезде сыграет 29 сентября с «Рубином».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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