"Уфа" под руководством Евсеева обыграла "Ростов" Карпина

"Уфа" в матче 22-го тура чемпионата России на своем поле обыграла "Ростов" со счетом 1:0. Единственный гол забил Силвестр Игбун.

Это второй матч "Уфы" под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева. В предыдущем туре команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

"Ростов" до этого не проигрывал четыре матча подряд в премьер-лиге, при этом победив в последних двух. Подопечные Валерия Карпина занимают шестое место в турнирной таблице.

"Уфа", до этого не побеждавшая в чемпионате России семь матчей подряд, переместилась на 14-е место и покинула зону вылета.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Уфа" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Игбун, 25.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич, Ванек (Пауревич, 56), Карп, Безденежных (Алиев, 84), Игбун, Бизяк (Вомбергар, 69).

"Ростов": Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Паршивлюк, Чернов, Норманн, Еременко, Зуев (Ионов, 65), Попов (Зайнутдинов, 24), Шомуродов (Сигурдарсон, 79).

Предупреждения: Зайнутдинов, 24. Карп, 54. Норманн, 71. Йокич, 90+3.

Судьи: Матюнин. Болотенков (оба - Москва), Жвакин (Ленинградская область).

7 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 10387 зрителей.