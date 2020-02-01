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«Уфа» победила «Чукарички», Кротов забил

15:05
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«Уфа» одержала победу над сербскими «Чукаричками» (1:0) в товарищеском матче в Ларнаке (Кипр). Единственный гол на 57-й минуте встречи забил форвард Вячеслав Кротов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Чукарички» — «Уфа» — 0:1 (0:0)

Гол: Кротов, 57.

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