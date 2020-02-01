«Уфа» победила «Чукарички», Кротов забил
15:05
«Уфа» одержала победу над сербскими «Чукаричками» (1:0) в товарищеском матче в Ларнаке (Кипр). Единственный гол на 57-й минуте встречи забил форвард Вячеслав Кротов.
Товарищеские матчи. Клубы
«Чукарички» — «Уфа» — 0:1 (0:0)
Гол: Кротов, 57.
«Уфа» побеждает «Чукарички» в первой контрольной игре сегодняшнего дня— ФК УФА (@UfaFc) February 1, 2020
Единственный гол на 57-й минуте игры забил нападающий Вячеслав Кротов. pic.twitter.com/TVdHNQSlAq
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