"Уфа" отправилась на сбор в Австрию

"Уфа" вылетела в австрийский Майрхофен, где проведет первый учебно-тренировочный сбор для подготовки к новому сезону.
Сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано 2 контрольные встречи – против австрийского "Хорна" и азербайджанского "Карабаха", сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Футболисты "Уфы", игравшие в начале июня за национальные сборные (Боян Йокич, Оливье Тилль и Кэтэлин Карп) завершают свой отпуск и присоединятся к команде в Австрии через неделю. Защитник Данил Круговой, восстанавливающийся от перелома, также отправится на сбор позже.
Защитник Йонуц Неделчару принимает участие в финальной части молодежного Евро-2019 в составе сборной Румынии.
Сообщается, что в составе команды 4 футболиста "Уфы-2" – Линар Мухаметшин, Данила Емельянов, Андрей Власов и Никита Белоусов. Также на сбор отправился вернувшийся из аренды из "Авангарда" Андрей Батютин.
Футбольный клуб «Уфа» отправился на сбор в Австрию!— ФК УФА (@UfaFc) 18 июня 2019 г.
Сегодня утром наша команда в составе 23 футболистов вылетела в австрийский Майрхофен, где проведет первый учебно-тренировочный сбор ✈️ pic.twitter.com/55Lqm9kib5