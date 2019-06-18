"Уфа" отправилась на сбор в Австрию

"Уфа"​ вылетела в австрийский Майрхофен, где проведет первый учебно-тренировочный сбор для подготовки к новому сезону.

Сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано 2 контрольные встречи – против австрийского "Хорна" и азербайджанского "Карабаха", сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Футболисты "Уфы", игравшие в начале июня за национальные сборные (Боян Йокич, Оливье Тилль и Кэтэлин Карп) завершают свой отпуск и присоединятся к команде в Австрии через неделю. Защитник Данил Круговой, восстанавливающийся от перелома, также отправится на сбор позже.

​Защитник Йонуц Неделчару принимает участие в финальной части молодежного Евро-2019 в составе сборной Румынии.

​Сообщается, что в составе команды 4 футболиста "Уфы-2" – Линар Мухаметшин, Данила Емельянов, Андрей Власов и Никита Белоусов. Также на сбор отправился вернувшийся из аренды из "Авангарда" Андрей Батютин.