«Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
10:30
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионат России «Уфа» — «Оренбург».
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.
«Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлик, Деспотович, Фамейе.
Суббота обещает быть богатой на события ?— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 31, 2019
?? Составы команд на первый матч дня#РПЛ #УфаОренбург pic.twitter.com/y3RgqfW0Qv
Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
проголосовало: 17581Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...