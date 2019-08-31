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«Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы

10:30
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Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионат России «Уфа» — «Оренбург».

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.

«Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлик, Деспотович, Фамейе.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Уфа — Оренбург

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