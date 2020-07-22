«Уфа» и «Арсенал» голов не забили, Луценко не смог стать лучшим бомбардиром
«Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью в матче заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России — 0:0. Лидер атак туляков Евгений Луценко не забить и остался в споре бомбардиров на третьем месте, уступив только зенитовцам Артему Дзюбе и Сердару Азмуну.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
30-й тур
«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 0:0
«Уфа»: Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп, Тилль, Белоусов, Агаларов (Рабаданов, 87), Вомбергар.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Довбня, Сокол, Пантелеев (Ткачев, 63), Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Луценко (Минаев, 90+2), Э.Кангва (Ломовицкий, 63), Лесовой (Громыко, 80).
Предупреждения: Тилль, 43. Беляев, 53. Чаушич, 79. Громыко, 90.
Судьи: Матюнин. Сафьян (оба — Москва), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Волошин (Смоленск). Чельцов (Москва).
22 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/