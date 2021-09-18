В субботу, 18 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Химки» дважды обыграли уфимцев с одинаковым счетом 2:1. После семи туров нынешнего чемпионата команды идут рядом в турнирной таблице: у «Химок» 13-е место и 6 очков, у «Уфы» — 14-я строчка и 5 баллов.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.