«Уфа» — «Химки»: Агаларов, Иванов, Глушаков и Мирзов выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Уфы» и «Химок» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.
Запасные: Кузнецов, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Саплинов, Милетич.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.
Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Давидян, Сабович, Долгов, Массуренко, Садыгов.
Матч «Уфа» — «Химки» пройдет в столице Башкирии и начнется в 14:00 мск.
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