Суперкомпьютер определил фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Согласно обновленному рейтингу от суперкомпьютера Opta, главным претендентом на чемпионский титул в РПЛ сезона-2024/25 остается «Зенит» с вероятностью победы 37,8 процента.

У «Спартака» шансы на победу составляют 27,9 процента, а у «Краснодара» — 26,3 процента.

На текущий момент «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» занимают первые три места в турнирной таблице, имея по 40 очков у каждой команды. В первом после зимней паузы 19-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА — 0:0, а «Краснодар» не смог определить победителя в матче с «Крыльями Советов».

«Динамо» и «Локомотив» делят четвертое и пятое места, в их активе по 36 очков. ЦСКА с 32 баллами идет шестым.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.