У Жиго нет никаких ограничений

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе детально рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Зенитом" (1:1) и ранее. По его словам, у защитника Самюэля Жиго нет ограничений. Француз вернулся в строй после разрыва крестообразных связок.
– Жиго в воскресенье среди запасных место нашлось. Это значит, что он уже полностью здоров?
– У Самуэля нет никаких ограничений по тренировочному процессу и участию в играх. Единственное – ему еще предстоит обрести уверенность, чтобы вступать в единоборства без ощущения риска. Но тут поможет только игровая практика.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-03-20-mikhail_vartapetov__podrobno_o_travmirovannykh_igrokakh/
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