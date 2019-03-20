У Жиго нет никаких ограничений

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе детально рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Зенитом" (1:1) и ранее. По его словам, у защитника Самюэля Жиго нет ограничений. Француз ​вернулся в строй после разрыва крестообразных связок.

– Жиго в воскресенье среди запасных место нашлось. Это значит, что он уже полностью здоров?

– У Самуэля нет никаких ограничений по тренировочному процессу и участию в играх. Единственное – ему еще предстоит обрести уверенность, чтобы вступать в единоборства без ощущения риска. Но тут поможет только игровая практика.